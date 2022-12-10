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Бизнес

Банк "Открытие" начал выдавать "Семейную ипотеку" на обновленных условиях

11 января 2023 13:47  [92] Бизнес

Банк "Открытие" начал прием заявок от клиентов на программу "Семейная ипотека" с господдержкой на обновленных условиях. Круг семей, которые могут претендовать на ипотечные кредиты в рамках программы, был существенно расширен. Теперь "Семейную ипотеку" до 1 июля 2024 года могут оформить и семьи с двумя детьми и более в возрасте до 18 лет, при этом дата их рождения значения не имеет

Ранее программа была доступна семьям, в которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года и семьям с ребенком младше 18 лет с инвалидностью. Эти категории сохранили свое право на "Семейную ипотеку". Родители-заемщики и дети должны иметь российское гражданство.

Базовая ставка по кредиту в рамках "Семейной ипотеки" остается на уровне 6%. В банке "Открытие" такую ипотеку можно получить по ставке от 5,5% годовых на покупку квартиры в новостройке на этапе строительства или готовой квартиры у застройщика-первого собственника (вторичное жилье). Сумма кредита – от 500 тысяч до 12 миллионов рублей для покупки квартиры в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и до 6 миллионов рублей в других регионах России. Размер первоначального взноса – от 15% до 80%, на эти цели можно использовать средства материнского капитала. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Предварительное решение по кредиту, заявку на который можно заполнить на сайте банка, принимается онлайн за две минуты.

Подробнее об условиях "Семейной ипотеки" в "Открытии" можно узнать на сайте банка.

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Теги:
Банки Открытие
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