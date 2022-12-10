Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
11 января 2023 14:47  [105] Почти 70 млрд рублей доходов поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году
10 января 2023 13:28  [229] Четыре десятка предприятий АПК Нижегородской области приняли участие в проекте "Иннагро"
10 января 2023 12:45  [264] "Т Плюс" увеличит инвестиции в модернизацию теплосетей Дзержинска на 1,3 млрд рублей при содействии Фонда ЖКХ
09 января 2023 17:06  [424] Экологические требования к госзакупкам вступили в силу в России
09 января 2023 10:29  [557] Правительство РФ выделило почти 3 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде
30 декабря 2022 13:31  [375] Нижегородская область в 2022 году сэкономила на торгах 2,8 млрд рублей
30 декабря 2022 10:04  [297] Т Плюс модернизировала водоподготовительные установки Дзержинской ТЭЦ
29 декабря 2022 09:23  [246] Нацпроект "Производительность туда" в Нижегородской области выполнен на 100%
29 декабря 2022 09:18  [287] Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" в Нижегородской области признана надлежащей
29 декабря 2022 09:12  [328] Нижегородская область третий год подряд становится одним из лидеров в России по реализации нацпроекта БКД
Экономика

Почти 70 млрд рублей доходов поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году

11 января 2023 14:47  [105] Экономика
Администрация Нижнего Новгорода

Администрация Нижнего Новгорода

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода представил первые данные об исполнении бюджета в 2022 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Так, город получил доходы в объеме почти 70 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, и на 84% выше уровня доходов в 2020 году.

Юрий Шалабаев отметил, что с ростом доходов появляется больше возможностей для ремонта дорог, благоустройства, переселения жителей из аварийного фонда и другого.

Также отмечается поддержка регионального правительства. Всего Нижний Новгород в прошлом году получил 48 млрд рублей межбюджетных трансфертов, из которых более 14 млрд рублей направлено на продление метро, а более 2 млрд рублей - на сокращение загрязненных сточных вод.

В 2022 году мэрия для более эффективного управления городскими финансами был создан единый центр обработки данных, развернут облачный сервис бухгалтерского учета и отчетности всех бюджетных учреждений Нижнего Новгорода.  

Кроме того, более 630 млн рублей было сэкономлено на обслуживании муниципального долга. Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода был подтвержден на уровне А-(RU), а прогноз по нему повыше со "Стабильный" на "Позитивный".

Ознакомиться с данными о бюджета Нижнего Новгорода можно на портале бюджетнн.рф.

Напомним, доходы города в 2023 году утверждены в размере 48 млрд 626,8 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бюджет
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph