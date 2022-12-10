Почти 70 млрд рублей доходов поступило в бюджет Нижнего Новгорода в 2022 году Экономика

Администрация Нижнего Новгорода Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Департамент финансов администрации Нижнего Новгорода представил первые данные об исполнении бюджета в 2022 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Так, город получил доходы в объеме почти 70 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, и на 84% выше уровня доходов в 2020 году.

Юрий Шалабаев отметил, что с ростом доходов появляется больше возможностей для ремонта дорог, благоустройства, переселения жителей из аварийного фонда и другого.

Также отмечается поддержка регионального правительства. Всего Нижний Новгород в прошлом году получил 48 млрд рублей межбюджетных трансфертов, из которых более 14 млрд рублей направлено на продление метро, а более 2 млрд рублей - на сокращение загрязненных сточных вод.

В 2022 году мэрия для более эффективного управления городскими финансами был создан единый центр обработки данных, развернут облачный сервис бухгалтерского учета и отчетности всех бюджетных учреждений Нижнего Новгорода.

Кроме того, более 630 млн рублей было сэкономлено на обслуживании муниципального долга. Кредитный рейтинг Нижнего Новгорода был подтвержден на уровне А-(RU), а прогноз по нему повыше со "Стабильный" на "Позитивный".

Ознакомиться с данными о бюджета Нижнего Новгорода можно на портале бюджетнн.рф.

Напомним, доходы города в 2023 году утверждены в размере 48 млрд 626,8 млн рублей.