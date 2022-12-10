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Общество

Администрация Нижнего Новгорода планирует запустить собственное приложение весной 2023 года

11 января 2023 15:38  [65] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Администрация Нижнего Новгорода планирует запустить собственное приложение весной 2023 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте цифровой трансформации мэрии.

Согласно информации, сейчас разработка проходит этап закрытого тестирования, после чего приложение станет доступно для скачивания в популярных магазинах приложений.

Планируется, что это произойдет весной текущего года.

Напомним, на создание мобильного приложения было выделено 9,4 млн рублей. Согласно материалам госзакупок, разрабатывало его АО "Цифровые платформы и решения Умного Города".

В приложении будут доступны актуальные новости города, афиша мероприятий, справочные сведения о мерах социальной поддержки, об организациях ЖКХ, плановых и аварийных работах и другое. Также оно должно стать каналом взаимодействия с администрацией Нижнего Новгорода и предоставлять мэрии обратную связь от пользователей в виде голосований и опросов. 

Со списком всех функций можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Технологии
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