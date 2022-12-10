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Бразильские инвесторы планируют вложить $1 млрд в строительство агрокомплекса в Нижегородской области. Об этом заявил гендиректор Корпорации развития региона Игорь Ищенко.
Согласно информации, сейчас Корпорация ведет переговоры о реализации данного проекта со Сбербанком и Россельхозбанком. В ближайшее время пройдет его обсуждение с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
"Если проект подтвердится, то это будет новая страница в проблематике не только животноводства, но и в проблематике выстраивания замкнутого цикла, связанного с производством молочной продукции и лактоферрина", - сказал Игорь Ищенко.
Он добавил, что агрокомплекс на территории общей площадью 400 га позволит создать множество рабочих мест и затронет сразу несколько районов Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что 5,6 млрд рублей направлено на поддержку предприятий АПК в Нижегородской области в 2022 году.
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