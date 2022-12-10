Бразильские инвесторы планируют вложить $1 млрд в строительство агрокомплекса в Нижегородской области Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Бразильские инвесторы планируют вложить $1 млрд в строительство агрокомплекса в Нижегородской области. Об этом заявил гендиректор Корпорации развития региона Игорь Ищенко.

Согласно информации, сейчас Корпорация ведет переговоры о реализации данного проекта со Сбербанком и Россельхозбанком. В ближайшее время пройдет его обсуждение с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

"Если проект подтвердится, то это будет новая страница в проблематике не только животноводства, но и в проблематике выстраивания замкнутого цикла, связанного с производством молочной продукции и лактоферрина", - сказал Игорь Ищенко.

Он добавил, что агрокомплекс на территории общей площадью 400 га позволит создать множество рабочих мест и затронет сразу несколько районов Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что 5,6 млрд рублей направлено на поддержку предприятий АПК в Нижегородской области в 2022 году.