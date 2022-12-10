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Нижегородская область заняла 5 место в рейтинге регионов России по количеству контейнерных площадок. Об этом сообщил Российский экологический оператор.
Согласно информации, всего в стране оборудовано более 960 тысяч контейнерных площадок.
Каждая из них отображается на интерактивной карте, созданной на основе данных, предоставленных регионами, анализа территориальных схем по обращению с отходами, а также сведений региональных операторов, которые занимаются вывозом и утилизацией мусора.
Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, больше всего площадок находится в Подмосковье - 58 тысяч объектов.
Нижегородская область с 25 тысячами площадок находится на 5 место, следуя за Москвой (48 тысяч), Санкт-Петербургом (37 тысяч) и Ростовской областью (28 тысяч).
Дениц Буцаев добавил, что на каждой такой площадке находится около 3-4 контейнеров.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область выполнила план по установке контейнеров для раздельного сбора отходов.
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