Нижегородская область заняла 5 место в рейтинге регионов России по количеству контейнерных площадок Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Нижегородская область заняла 5 место в рейтинге регионов России по количеству контейнерных площадок. Об этом сообщил Российский экологический оператор.

Согласно информации, всего в стране оборудовано более 960 тысяч контейнерных площадок.

Каждая из них отображается на интерактивной карте, созданной на основе данных, предоставленных регионами, анализа территориальных схем по обращению с отходами, а также сведений региональных операторов, которые занимаются вывозом и утилизацией мусора.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, больше всего площадок находится в Подмосковье - 58 тысяч объектов.

Нижегородская область с 25 тысячами площадок находится на 5 место, следуя за Москвой (48 тысяч), Санкт-Петербургом (37 тысяч) и Ростовской областью (28 тысяч).

Дениц Буцаев добавил, что на каждой такой площадке находится около 3-4 контейнеров.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область выполнила план по установке контейнеров для раздельного сбора отходов.