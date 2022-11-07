Нижегородская область выполнила план по установке контейнеров для раздельного сбора отходов

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Нижегородская область выполнила план на 2022 год по установке контейнеров для раздельного сбора отходов в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами".
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, по данным на 5 декабря все контейнеры в рамках данного проекта установлены в районах области.
Всего участие в программе принимали участие 23 муниципалитета региона. На приобретение 809 контейнеров была выделена субсидия из федерального бюджета в размере 12,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что более 40 контейнерных площадок установят в Нижнем Новгороде в 2022 году. Цветовую гамму контейнеров для раздельного сбора мусора могут закрепить законодательно.
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