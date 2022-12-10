Двое детей-сирот в Вознесенском районе получили ключи от новых квартир Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Двум детям-сиротам в Вознесенском районе вручили ключи от новых квартир. Министр социальной политики Нижегородской области Наталья Исаева и глава муниципалитета Иван Мартынов вместе с новоселами проверили качество предоставленного жилья.

Как подчеркнула глава Минсоцполитики, новым домом остались довольны, как сами новоселы, так и чиновники.

"Собственное жилье – это стимул "пустить корни", создать свою семью и завести детей, а помощь от государства – отличное подспорье для ребят в начале их жизненного пути. Это первое новоселье для нижегородских сирот в 2023 году, и работа будет продолжена", – сказала Наталья Исаева.

Новые дома оборудованы всеми необходимыми коммуникациями, подведен газ. Квартиры приобретены в рамках целевой программы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Нижегородской области", которая действует в регионе с 2015 года.

"Жилье прошло самую тщательную проверку комиссией экспертов из прокуратуры, пожарного надзора и газовой службы, поэтому оно полностью соответствует всем требованиям. Разумеется, все замечания и предложения ребят мы также учли", – подчеркнул Иван Мартынов.

Всего в 2022 году на реализацию программы по обеспечению жильем нижегородских детей-сирот было выделено свыше 1,4 млрд рублей, в том числе более 1,2 млрд рублей - из средств регионального бюджета. По итогам года собственное жилье смогли получить 538 детей-сирот, проживающих в регионе.

Ранее сообщалось, что более 1,4 млрд рублей будет направлено на жилищные сертификаты для детей-сирот.