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Происшествия

Готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде подросток предстанет перед судом

12 января 2023 11:29  [74] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде подросток предстанет перед судом. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Напомним, трое подростков в возрасте 16-17 лет около года назад готовили вооруженное нападение на одну из школ Канавинского района. Они сообща выбрали объект, определили конкретную дату - 20 апреля 2022 года - и спланировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и педагогов.

Их деятельность была пресечена сотрудниками СУ СК, УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 2 УК РФ (приготовление в совершению убийства более двух лиц, малолетнего, общеопасным способом, группой лиц, из хулиганских побуждений).

Один их подростков был заключен под стражу. Уголовное дело в отношении него с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Двое других фигурантов после судебно-психиатрической экспертизы признаны невменяемыми. Их уголовное дело также будет направлено в суд с постановлением о применении в отношении них принудительных мер медицинского характера.

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Теги:
Нападение Суд Школы
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