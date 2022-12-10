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Общая смертность в Нижегородской области в период новогодних праздников снизилась на 30% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.
Согласно информации, за первые 12 дней 2023 года от всех причин в регионе скончалось на 166 человек меньше, чем год назад.
Также зарегистрировано меньше травм и инцидентов, причиной которых стал алкоголь. При этом около 15% пациентов, поступающих в медучреждения, попадают туда именно из-за алкоголя.
Давид Мелик-Гусейнов рекомендует не злоупотреблять спиртными напитками, аккуратно передвигаться по улице, не отказываться от приема лекарств, рекомендованных врачом для лечения хронических заболеваний.
Ранее сообщалось, что десять нижегородцев пострадали из-за аномально холодной погоды в регионе.
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