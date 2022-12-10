Десять нижегородцев пострадали из-за аномально холодной погоды в регионе Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Десять нижегородцев пострадали из-за аномально холодной погоды в регионе. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.

Согласно информации, все пострадавшие от низких температурах были госпитализированы. Среди них один ребенок.

Также с 26 декабря из-за гололеда травмировались 141 человек, среди которых 6 детей. Им также оказана медицинская помощь.

Напомним, аномальный холод со среднесуточной температурой воздуха более чем на 7°С ниже климатической нормы в Нижегородской области будет держаться ещё несколько дней. Только к четвергу-пятнице прогнозируется потепление, и дневная температура повысится до -8…-11˚.

Ранее нижегородский Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике обморожений.