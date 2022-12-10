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Общество

Жители Верхних Печёр в Нижнем Новгороде массово жалуются на холод в квартирах

12 января 2023 14:03  [100] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Жители Верхних Печёр в Нижнем Новгороде массово жалуются на холод в квартирах. Согласно сообщениям, которые они оставляют в социальных сетях, температура в жилищах с начала морозов составляет 15-17 градусов, батареи при этом чуть тёплые, а чтобы дождаться горячую воду - приходится долгое время сливать её. Горожанам приходится обогреваться электроприборами и газовыми плитами.

"Никакой температурной нормы не соблюдается, заявки ДУКом принимаются и толку нет... На улице потеплело, а в квартире так же холодно. За что платим?" - вопрошают местные жители в пабликах.

О недостаточном теплообеспечении рассказывают жители улиц Богдановича, Верхне-Печёрской и Нижне-Печерской.

Также родители недовольны, что в помещениях школы №103 очень холодно, и детям приходится дополнительно утепляться. Так, температура в отдельных кабинетах образовательного учреждения в первый после каникул учебных день не превышала 10 градусов.

Как сообщили в администрации Нижегородского района, от ООО "НижНовТеплоЭнерго" поступила информация, что параметры исходящего теплоносителя соответствуют температурному графику.

В частности, накануне проводилась проверка по ул. Верхне-Печерской, д. 7/2, 7/3, ул. Нижне-Печерской, д. 4,12,13,15, ул. Богдановича, д. 4. По заверениям ресурсоснабжающей организации, до границы эксплуатационной ответственности - внешней стены жилого дома - ресурс подаётся в соответствии с нормативами.

На основании ранее поступивших обращений жителей ресурсоснабжающей организации было рекомендовано совместно с управляющими компаниями и ТСЖ провести обследование индивидуальных тепловых пунктов в домах.

В райадминистрации рекомендовали местным жителям также самостоятельно обратиться с заявлением в Госжилинспекцию через портал ГИС ЖКХ dom.gosuslugi.ru для организации проверочных мероприятий.

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Теги:
Городское хозяйство Нижегородский район Теплоснабжение
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