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Девушка отравилась газом в своей квартире в Лысково. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, днем 10 января в доме на улице Мичурина мать обнаружила свою 19-летнюю дочь лежащей на кухне без сознания.
Девушка была госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 ч. 1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Следователи проводят осмотр места происшествия. Отмечается, что квартира оборудована газовой колонкой и газовой плитой.
Напомним, в ноябре 2022 года трое детей и взрослый получили отравление угарным газом в Нижнем Новгороде.
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