Девушка отравилась газом в своей квартире в Лысково Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Девушка отравилась газом в своей квартире в Лысково. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, днем 10 января в доме на улице Мичурина мать обнаружила свою 19-летнюю дочь лежащей на кухне без сознания.

Девушка была госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 ч. 1 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи проводят осмотр места происшествия. Отмечается, что квартира оборудована газовой колонкой и газовой плитой.

Напомним, в ноябре 2022 года трое детей и взрослый получили отравление угарным газом в Нижнем Новгороде.