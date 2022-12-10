Занятия в двух новых детских садах стартовали в Приокском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Занятия в двух новых детских садах стартовали в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Согласно информации, детские сады №225 и 216 были построены по нацпроекту "Демография". Оба учреждения рассчитаны на 320 мест.

Как отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, проверивший ход адаптационного периода у воспитанников, введение новых детсадов позволило разгрузить укомплектованные группы 11 соседних детских садов. В учреждениях установлены компьютеры, оборудование для алгоритмики и робототехники.

Заведующая детсадом № 225 Алена Софронова рассказала, что в садике 14 групп, из которых 4 – ясельные. Для малышей в компьютерном зале подобраны специальные развивающие игры, а дети постарше будут обучаться робототехнике.

В детсаду №216 на улице Верховой оборудованы 17 групп, фотозоны с мягкими игрушками, изостудия.

Ранее сообщалось, что четыре детсада ввели в эксплуатацию в Нижнем Новгороде по итогам 2022 года.

Также напомним, что детский сад на 200 мест планируется построить в Нижегородском районе.