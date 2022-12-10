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Происшествия

Мать и сын погибли в Борском районе после отравления угарным газом

12 января 2023 17:54  [118] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мать и сын погибли в Борском районе после отравления угарным газом. Об этом сообщили в СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, тела 45-летней женщины и ее 24-летнего сына были обнаружены днем 11 января в доме на улице Московцева на Бору. Следователи не обнаружили на телах телесных повреждений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 ч. 3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Возможной причиной смерти рассматривается отравление угарным газом. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что девушка отравилась газом в своей квартире в Лысково.

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Теги:
Газоснабжение
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