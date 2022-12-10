Ремонт ОКН на улице Нижегородской будет проведен в 2023 году Общество

Фото: МЧС Нижегородской области, архив

Ремонт ОКН на улице Нижегородской будет проведен в 2023 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Согласно информации, здание ОКН по улице Нижегородской 9А является многоквартирным жилым домом.

После пожара, произошедшего 18 августа 2022 года, УГООКН провело проверку состояния здания, зафиксировано нарушение целостности кровли. После обращения в правоохранительные органы по факту пожара поступил ответ, что наиболее вероятной причиной стал умышленный поджог.

31 августа 2022 года администрации Нижнего Новгорода было дано поручение выступить муниципальным заказчиком работ по охране и разработке проектной документации для капитального ремонта здания.

В соответствии с поручением губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в январе администрация обязана получить в управлении задание на разработку проектной документации для проведения капремонта, на основании согласованной ПСД получить субсидию и в полном объеме провести противоаварийные и ремонтные работы в 2023 году.

Напомним, что УГООКН Нижегородской области ранее взяло на контроль ситуацию с пожаром на улице Нижегородской.