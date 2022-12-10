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Происшествия

Проникший в дзержинскую школу мужчина арестован на 5 суток

12 января 2023 19:32  [98] Происшествия

Неадекватный мужчина, который проник в школу №36 Дзержинска днем 12 января, решением суда арестован на 5 суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, задержанным оказался местный житель 1986 года рождения. В ведомстве отметили, что во время задержания подозреваемый оказывал сопротивление полицейским.

В отношении злоумышленника был составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают мотивы и цели мужчины.

Напомним, что неизвестный мужчина ворвался в школу Дзержинска днем 12 января и приставал к ученикам.

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Теги:
Дзержинск Суд Школы
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