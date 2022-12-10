Неизвестный мужчина ворвался в школу Дзержинска и приставал к ученикам Происшествия

Фото: Алексей Алексеев

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Неизвестный мужчина ворвался в школу Дзержинска и приставал к ученикам. Об инциденте очевидцы рассказывают в соцсетях.

Согласно информации, мужчина 11 января начал бегать по первому этажу школу и хватать младшеклассниц.

Ученики старших классов обратились за помощью к учителю физкультуры, который вывел нарушителя из школы. В дальнейшем неадекватный мужчина был задержан полицию.

Замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент. По его словам, сотрудники школы подошли к задержанию постороннего на территории максимально ответственно.

Замгубернатора поручил региональному министерству образования проверить все тревожные кнопки и домофоны в школах, а также то, как быстро была передана информация специальным службам.

Ранее сообщалось, что готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде подросток предстанет перед судом.

Также напомним, что видеокамеры в школах Нижегородской области будут интегрированы в систему "Безопасный город".