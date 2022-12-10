Два человека погибли при пожаре на Бору из-за неосторожного курения Общество

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два человека погибли при пожаре на Бору из-за неосторожного курения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Мира поступило 13 января в 03:31. Первые пожарные подразделения прибыли на место происшествия уже через три минуты.

Горение происходило в квартире на первом этаже, существовала угроза перехода огня на соседние квартиры.

Пожарные успели спасти выбиравшегося из пожара мужчину, однако затем в квартире были обнаружены тела 38-летнего хозяина квартиры и женщины.

Пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м. Предварительная причина возгорания - неосторожность при курении.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина погиб во время пожара в Воскресенском районе.