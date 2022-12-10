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Общество

Смертность от внешних причин в новогодние праздники в Нижегородской области уменьшилась на 20%

13 января 2023 10:57  [82] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Смертность от внешних причин в новогодние праздники в Нижегородской области уменьшилась на 20% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, с 1 по 9 января в Нижегородской области погибло 67 человек.

В частности, в ДТП погибли девять человек, утонули три человека, двое отравились газом, от обморожения погибли четыре человека, с высоты упали восемь человек.

Также пятеро нижегородцев скончались от травм, нанесенных колющими предметами, а еще восемь человек - от травм, нанесенных тупыми предметами.

Один человек скончался в результате наркотического отравления, два - от отравления алкоголем.

Давид Мелик-Гусейнов отметил, что статистика по смертности от внешних причин в регионе все еще велика, хоть и меньше на 20%, чем годом ранее. Большая часть происшествий происходит на фоне употребления алкоголя.

"Каждый раз, призывая обратить внимание на сохранность своего здоровья и жизни, я говорю "берегите себя и своих близких". Это наше можно даже сказать заклинание. Очень хочется, чтобы таких случаев вообще не было", - написал замгубернатора.

Ранее сообщалось, что общая смертность в Нижегородской области в период новогодних праздников снизилась на 30%.

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Теги:
Давид Мелик-Гусейнов Смертность
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