Пенсионерка из Дзержинска лишилась более 5,5 млн рублей, доверившись иностранному другу по переписке Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пенсионерка из Дзержинска познакомилась в интернете с иностранцем, который "развёл" её на финансовую помощь в размере более чем 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказала полицейским сама 67-летняя местная жительница, она с марта по сентябрь 2022 года вела активное виртуальное общение с инженером из Австралии, который якобы работал на нефтяной платформе. Собеседники отправляли другу другу голосовые сообщения в одном из мессенджеров.

Женщина уверяла, что голос мужчины имел соответствующий акцент, поэтому она не усомнилась в его правдивости.

Войдя в доверие онлайн-собеседницы, "иностранец" под различными предлогами просил женщину оказать ему финансовую помощь для переезда в Россию. Пенсионерка верила, и в общей сложности перевела новому знакомому 4 788 000 рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Через некоторое время с пенсионеркой связалась неизвестная женщина, которая обещала решить её проблемы с помощью магических сил. Ей доверчивая жительница Дзержинска заплатила за обряды ещё 770 000 рублей.

Только после того, как "ведунья" перестала отвечать на звонки, потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов.

По всем данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Нижнего Новгорода продала всю свою недвижимость и перевела мошенникам 5,4 млн рублей.