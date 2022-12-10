Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Нижний Новгород и Лабытнанги свяжет прямой поезд
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
13 января 2023 12:20  [105] Пенсионерка из Дзержинска лишилась более 5,5 млн рублей, доверившись иностранному другу по переписке
13 января 2023 10:40  [146] Тело пропавшего в декабре нижегородца обнаружили в канализационном колодце
12 января 2023 19:32  [342] Проникший в дзержинскую школу мужчина арестован на 5 суток
12 января 2023 17:54  [307] Мать и сын погибли в Борском районе после отравления угарным газом
12 января 2023 16:45  [196] Девушка отравилась газом в своей квартире в Лысково
12 января 2023 16:33  [225] Пожар в "Доме Котельникова" полностью ликвидирован
12 января 2023 15:38  [300] Неизвестный мужчина ворвался в школу Дзержинска и приставал к ученикам
12 января 2023 11:29  [1048] Готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде подросток предстанет перед судом
12 января 2023 09:25  [888] ОКН "Дом Котельникова" горит на улице Ильинской в Нижнем Новгороде
11 января 2023 11:51  [233] Почти 20 пьяных водителей было задержано в Нижегородской области за новогодние праздники
Происшествия

Пенсионерка из Дзержинска лишилась более 5,5 млн рублей, доверившись иностранному другу по переписке

13 января 2023 12:20  [105] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Пенсионерка из Дзержинска познакомилась в интернете с иностранцем, который "развёл" её на финансовую помощь в размере более чем 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как рассказала полицейским сама 67-летняя местная жительница, она с марта по сентябрь 2022 года вела активное виртуальное общение с инженером из Австралии, который якобы работал на нефтяной платформе. Собеседники отправляли другу другу голосовые сообщения в одном из мессенджеров.

Женщина уверяла, что голос мужчины имел соответствующий акцент, поэтому она не усомнилась в его правдивости.

Войдя в доверие онлайн-собеседницы, "иностранец" под различными предлогами просил женщину оказать ему финансовую помощь для переезда в Россию. Пенсионерка верила, и в общей сложности перевела новому знакомому 4 788 000 рублей. После этого мужчина перестал выходить на связь.

Через некоторое время с пенсионеркой связалась неизвестная женщина, которая обещала решить её проблемы с помощью магических сил. Ей доверчивая жительница Дзержинска заплатила за обряды ещё 770 000 рублей.

Только после того, как "ведунья" перестала отвечать на звонки, потерпевшая поняла, что стала жертвой аферистов.

По всем данным фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). В настоящее время сотрудники полиции разыскивают злоумышленников.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Нижнего Новгорода продала всю свою недвижимость и перевела мошенникам 5,4 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Мошенничество Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph