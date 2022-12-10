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Общество

Новая медтехника почти на 138 млн рублей закуплена для центральной городской больницы Арзамаса

13 января 2023 14:21  [75] Общество
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое медицинское оборудование для регионального сосудистого центра на сумму в 138,5 млн рублей приобретено для центральной городской больницы Арзамаса.  

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов рассказал, что профильный центр, создаваемый на базе медучреждения, станет узловым для всего юга региона.  По словам замглавы региона, в настоящее время осуществляется монтаж и настройка приобретенной медицинской техники.

Пациенты с сердечно-сосудистыми патологиями будут доставляться в Арзамас из населенных пунктов 18 муниципалитетов: Ардатовского, Большеболдинского, Бутурлинского, Вадского, Вознесенского, Гагинского, Дивеевского, Краснобаковского, Лукояновского, Пильнинского, Починковского, Сергачского, Сеченовского, Шатковского муниципальных округов, г.о. Перевозский, г.о.г. Первомайск, г.о.г. Арзамас и Арзамасского муниципального района.

В Арзамасскую ЦГБ поступили аппараты ИВЛ, стационарные и передвижные аппараты для УЗИ-диагностики, системы стабилографии и разгрузки веса тела, специализированные кровати и восстановительные тренажеры. Также для медучреждения закупили КТ-аппарат и ангиографический аппарат. 

По словам главного врача Центральной городской больницы Арзамаса Олега Курахтанова, на приобретение 32-срезового аппарата для компьютерной томографии было выделено почти 40 млн рублей. Эта техника позволяет провести качественную всестороннюю диагностику патологии внутренних органов, костных и мягких тканей, выдавая четкое, контрастное изображение органов в динамике.

В настоящее время проводится обучение персонала больницы для лечения пациентов с сосудистыми патологиями, подготавливается вся документация, необходимая для работы нового центра. 

Ранее современное медоборудование поступило в больницу №2 Дзержинска, а также новое медоборудование приобрели для Чкаловской ЦРБ.

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Теги:
Арзамас больницы Медицина и здоровье
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