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Экономика

Более 80 млн рублей направят на поддержку кадров АПК Нижегородской области в 2023 году

13 января 2023 15:21  [107] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 80 млн рублей направят на поддержку кадров АПК Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николая Денисова

Согласно информации, с 2019 года объем поддержки вырос в 11 раз. В текущем году он составит 80,5 млн рублей.

Мерами поддержки могут воспользоваться работники и специалисты аграрных предприятий региона в возрасте до 35 лет включительно.

С 2019 по 2022 годы в сельхозпроизводство трудоустроены 835 представителей молодежи. Специалисты сельхозорганизаций и фермерских производств с высшим образованиям могут получить ежемесячные выплаты в размере 8 тысяч рублей, со средним образованием – 6 тысяч рублей. Молодым работникам агропрома устанавливаются выплаты по 4 тысячи рублей.

Николай Денисов отметил, что в 2022 году размер разового пособия для молодых специалистов, принявших на себя обязательство отработать в сельскохозяйственной отрасли региона не менее 5 лет, увеличился. Так, для специалистов с высшим образованиям его размер составит 500 тысяч рублей, а со средним - 400 тысяч рублей.

Также с 1 января 2023 году введена единовременная выплата на улучшение жилищных условий в размере, не превышающем 1 млн рублей. При этом выплата не предоставляется молодому специалисту, если он ранее уже получил государственную поддержку на улучшение жилищных условий, а также стал получателем денежного пособия.

Кроме того, в Нижегородской области предусмотрена выплата аграрных стипендий: для студентов вузов - в размере 4 тысяч рублей в месяц, для обучающихся в профессиональных образовательных организациях – 3-х тысяч рублей. За последние 4 года 114 студентов получили такие стипендии. Она выплачивается ежемесячно до завершения обучения в случае, если студент заключил соглашение о дальнейшем трудоустройстве с организацией АПК Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что более 5,6 млрд рублей субсидий получили предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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