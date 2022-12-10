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Общество

Депутат ЗСНО Владимир Паков исполнил мечту 10-летнего Владимира Козлова в рамках акции "Ёлка желаний"

13 января 2023 16:37  [25] Общество
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

Депутат нижегородского Заксобрания Владимир Паков исполнил новогоднюю мечту 10-летнего Владимира Козлова. Об этом сообщили в пресс-службе ЗСНО.

Согласно информации, юный нижегородец хочет стать машинистом поезда метро. Владимир Паков организовал для ребенка экскурсию по нижегородской подземке.

"Мальчик живо интересовался тем, как строятся и ремонтируются вагоны метро. Мы рассказали ему, из каких элементов состоит подвижной состав. Володя удивил нас своими знаниями того, как устроена кабина поезда и в целом – организована работа метро. Мы не ожидали, что 10-летний ребёнок может так здорово разбираться в этих вопросах", - отметил начальник службы подвижного состава - начальник электродепо МП "Нижегородское метро" Михаил Глебов.

Вместе с ребёнком Владимир Паков проехал в кабине машиниста поезда нижегородской подземки от станции метро "Ленинская" до станции "Пролетарская". После, уже в качестве пассажира, юный нижегородец в компании депутата, Деда Мороза и сотрудников метрополитена доехал до станции Комсомольская. Там Владимир посетил музей Нижегородского метрополитена, в котором собраны самые знаковые экспонаты за почти 40-летнюю историю существования подземки. Среди экспонатов – макет вагона метро середины 20 века, который был построен в 1959 году, задолго до начала работ по строительству Горьковского метрополитена. Именно этот экспонат особенно приглянулся мальчику.

"О том, чтобы побывать в метро – я мечтал давно. У меня дома много книг, посвящённых истории нашей подземки. Самостоятельно изучаю дополнительно разные исторические документы. Меня очень привлекает профессия машиниста метро, в будущем мечтаю им стать", - поделился впечатлениями Владимир Козлов.

В финале экскурсии депутат Заксобрания Владимир Паков вручил мальчику новогодние подарки и сувениры с символикой Нижегородского метрополитена.

"Пожалуй, это самое необычное новогоднее желание ребёнка, которое я когда-либо исполнял. Хотя, в моём детстве все дети мечтали стать космонавтами, инженерами. Понравилось, что в своём юном возрасте Володя задумывается о серьёзных вещах. Мальчик рассказал мне, что на следующий Новый год хотел бы вновь побывать в метро с экскурсией, настолько ему понравилось. Я ему ответил, чтобы писал письмо Деду Морозу – и тогда желание обязательно сбудется", - рассказал Владимир Паков.

Ранее депутат фракции "Единой России" в Госдуме РФ, заместитель председателя Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Анатолий Лесун принял участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний". 

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Теги:
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