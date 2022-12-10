Жители Нижегородской области могут стать участниками конкурса "Лучший зимний двор России" Общество

Партия "Единая Россия" проводит Всероссийский конкурс "Лучший зимний двор России", направленный на поиск лучших практик благоустройства городской среды.

Как сообщает пресс-служба НРО партии "Единая россия", победителей выберут по следующим номинациям:

• лучшее зимнее мероприятие во дворе (праздники, культурные и спортивные события и т.п.)

•лучшая зимняя дворовая инфраструктура (каток, горка, ледовая крепость и т.п.)

•лучшее зимнее оформление двора (новогодняя елка, ледовые или снеговые фигуры и т.п.).

В конкурсе могут принять участие все желающие жители и управляющие организации.

В заявке надо описать практику, которая есть в доме, и приложить фотографии.

Заявку с приложением эссе и фотографий можно подать до 28 февраля на сайте life-konkurs.er.ru.

С 28 февраля по 15 марта 2023 года жюри рассмотрит присланные заявки и выберет победителей. Оценивать поступившие заявки будут по актуальности проблем или задач, которые решаются в кейсе, новизне и креативности, возможности тиражировать практику.

Также на сайте будет проходить народное голосование.

Конкурс проходит при поддержке партпроектов "Школа грамотного потребителя" и "Городская среда", Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, публично-правовой компании "Фонд развития территорий".