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Форма с шевронами будет введена в "Школе 800" Нижнего Новгорода

14 января 2023 14:43  [158]

Форма с шевронами будет введена в "Школе 800" Нижнего Новгорода, сообщается на сайте учебного заведения.

В сообщении отмечается, что в образовательном учреждении будет введен дресс-код, согласно которому школьная форма должна быть однотонной и без декоративных элементов. Более того, и цветовая гамма должна соответствовать цветам учебного заведения. В одежде допустимы оттенки синего, серого, бежевого, марсала и темно-зеленого.

Стоит отметить, что под запрет попали одежда с рисунками и яркими принтами, а также не допускается спортивная обувь вне занятий физкультурой, а также туфли на шпильках.

Все ученики школы будут носить на одежде шеврон, термонаклейку или значок "Школы 800".

Как сообщалось ранее, "Школа 800" в Нижнем Новгороде получила лицензию на ведение образовательной деятельности.

<ессрочная лицензия для АНОО "Школа 800" была выдана министерством образования Нижегородской области 29 декабря 2022 года.

Документ позволяет организовывать начальное, общее и среднее полное образование, а также дополнительное образование детей и взрослых.
Ранее сообщалось, что нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью.

Напомним, 30 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор "Школы 800" Марк Сартан представили президенту России Владимиру Путину корпус образовательного центра в Верхних Печерах.

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