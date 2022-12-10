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Общество

"Школа 800" в Нижнем Новгороде получила лицензию на ведение образовательной деятельности

09 января 2023 13:43  [150] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

"Школа 800" в Нижнем Новгороде получила лицензию на ведение образовательной деятельности. Информация об этом размещена в системе лицензирования образовательной деятельности.

Согласно информации, бессрочная лицензия для АНОО "Школа 800" была выдана министерством образования Нижегородской области 29 декабря 2022 года.

Документ позволяет организовывать начальное, общее и среднее полное образование, а также дополнительное образование детей и взрослых.

Ранее сообщалось, что нижегородская "Школа 800" займётся международной деятельностью.

Напомним, 30 ноября губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор "Школы 800" Марк Сартан представили президенту России Владимиру Путину корпус образовательного центра в Верхних Печерах. Презентация проекта состоялась в режиме видео-конференции.

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Теги:
Образование Школа 800
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