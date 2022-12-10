Нижегородцы могут стать участниками конкурса "Россия – футбольная страна"

Жители Нижегородской области могут стать участниками конкурса "Россия – футбольная страна" Российского футбольного союза.
Как сообщают организаторы, на конкурс могут быть заявлены любые действующие проекты, вне зависимости от количества участников.
Призы будут разыгрываться в восьми номинациях:
— лучший массовый проект в футболе;
— лучший проект для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
— лучший проект для женщин;
— лучшая любительская лига;
— лучший любительский клуб;
— лучший профессиональный клуб в области развития массового футбола;
— лучшая футбольная инициатива;
— лучшая инициатива движения болельщиков.
Заявки на конкурс принимаются до 5 февраля 2023 года. После этого все проекты отправят на дополнительную проверку.
С 15 февраля до 12 марта пройдет региональный этап, на котором определят лучшие проекты в каждом субъекте, а с 13 по 30 марта лучшие проекты пройдут межрегиональный отбор, где уже определятся участники национального этапа.
Победителей и призеров объявят до 1 мая 2023 года.
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