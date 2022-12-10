Пассажиропоток вырос на 8,2% после ввода новой маршрутной сети в Нижегородской области Общество

Пассажиропоток вырос на 8,2% после ввода новой маршрутной сети в Нижегородской области, сообщается на сайте телекомпании "Волга".

Руководитель Центра развития транспортных систем Артем Бафанов рассказал, что в регионе достигнут самый высокий показатель безналичной оплаты проезда в общественном транспорте среди субъектов РФ, в которых не действуют пока брутто-контракты.

Кроме того, пассажиропоток льготных категорий граждан вырос на 21%, при этом большинство пассажиров используют транспортные карты.

Ранее сообщалось, что ввод новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде начался в августе 2022 года.

Тестирование маршрутной сети планировалось завершить до 1 января 2023 года.

В этот период с перевозчиками заключались временные брутто-контракты, согласно которым в маршрутках действуют проездные, а также бесплатные пересадки. Таким образом, у льготников появился выбор, на каком виде транспорта им удобнее ехать.