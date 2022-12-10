Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
Три нижегородских вуза вошли в сотню лучших в стране по версии Forbes
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 января 2023 16:18  [200] Пассажиропоток вырос на 8,2% после ввода новой маршрутной сети в Нижегородской области
15 января 2023 14:53  [156] Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе умер на 85-м году жизни
15 января 2023 12:32  [222] Четвертый выпуск регионального телепроекта "Герои нашего времени" посвящен кавалеру ордена Мужества Алексею Трофимову
15 января 2023 11:23  [314] Строительство "Метеора 120Р" для региона завершается в Нижегородской области
15 января 2023 11:02  [191] Нижегородцев приглашают к участию в фотоконкурсе "Самая красивая страна"
15 января 2023 10:07  [202] Сосновская ЦРБ получила новый цифровой флюорограф
14 января 2023 17:58  [420] Глава Совета отцов Нижнего Новгорода призвал лишать гражданства покинувших Россию после СВО
14 января 2023 15:55  [387] Нижегородцы могут стать участниками конкурса "Россия – футбольная страна"
14 января 2023 14:02  [486] Мемориальная доска почетному работнику прокуратуры Михаилу Сергееву открыта в Нижнем Новгороде
14 января 2023 13:52  [534] Жилой дом снесут в центре Нижнего Новгорода для строительства метро
Общество

Пассажиропоток вырос на 8,2% после ввода новой маршрутной сети в Нижегородской области

15 января 2023 16:18  [200] Общество

Пассажиропоток вырос на 8,2% после ввода новой маршрутной сети в Нижегородской области, сообщается на сайте телекомпании "Волга".

Руководитель Центра развития транспортных систем Артем Бафанов рассказал, что в регионе достигнут самый высокий показатель безналичной оплаты проезда в общественном транспорте среди субъектов РФ, в которых не действуют пока брутто-контракты. 

Кроме того, пассажиропоток льготных категорий граждан вырос на 21%, при этом большинство пассажиров используют транспортные карты.

Ранее сообщалось, что ввод новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде начался в августе 2022 года.

Тестирование маршрутной сети планировалось завершить до 1 января 2023 года. 

В этот период с перевозчиками заключались временные брутто-контракты, согласно которым в маршрутках действуют проездные, а также бесплатные пересадки. Таким образом, у льготников появился выбор, на каком виде транспорта им удобнее ехать.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Нижегородская агломерация Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Коммунальщики Нижнего Новгорода борются в последствиями снегопада
10 декабря 2022 10:41Коммунальщики Нижнего Новгорода устраняют последствия снегопада
Архив
Грипп заразен
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph