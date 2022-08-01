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Общество

Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде будут тестировать до 1 января 2023 года

03 августа 2022 18:40  [350] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 23 августа в тестовом режиме будет запущена новая система работы общественного транспорта. Апробация маршрутной сети будет вестись до 1 января 2023 года. Об этом сообщили разработчики системы во время её обсуждения с жителями Московского района.

У нижегородцев будет четыре месяца на то, чтобы оценить работу новой маршрутной сети и дать свои предложения и замечания по её корректировке.

Как отметил директор Центра развития транспортных систем Артём Бафанов, с 23 августа в маршрутках начнут действовать льготные проездные. Таким образом, у льготников появится выбор, на каком виде транспорта им удобнее ехать.

Также в августе на коммерческих маршрутах начнут работать пересадочные тарифы.

"Мы будем собирать и анализировать обратную реакцию, насколько целесообразны эти изменения, и вносить корректировки", - рассказал Бафанов.

Согласно информации, в Московском районе в рамках внедрения новой маршрутной сети планируется изменить маршруты автобуса А-86 и троллейбуса №25.

Так, у троллейбуса №25 уже в августе будет перенесён участок маршрута с улиц Мурашкинской и Должанской на улицы Куйбышева и Акмолинскую.

Автобус Т-86 в сентябре 2024 года станет маршрутом А-86. Тогда же по просьбам трудящихся он будет изменён таким образом, чтобы улучшить сообщение промпредприятий района с автовокзалом "Щербинки".

Так, маршрут А-86 будет следовать через Московское шоссе, по улице Героя Рябцева, проспекту Героев, Комсомольскому шоссе, улицам Молитовской, Космонавта Комарова, Глеба Успенского и Новикова-Прибоя, Мызинскому мосту и проспекту Гагарина.

Напомним, что более 20 маршрутов автобусов будет изменено с введением новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде, а более 30 маршруток будут сохранены до 2025 года.

Ранее была запущена интерактивная карта новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт Транспорт
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