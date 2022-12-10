Еще одну теплицу для выращивания овощей и цветов планируется открыть на Бору в 2023 году Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Еще одну теплицу для выращивания овощей и цветов планируется открыть на Бору в 2023 году. Информация о проекте размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.

Согласно информации, проект общей стоимостью 11 млн рублей реализует ООО ПК "Левый берег". Сейчас он нуждается в дополнительном финансировании в 5 млн рублей.

На данный момент комплекс в поселке Полевом Борского района готов на 50%. На участке площадью 3 тысячи кв. м уже построена теплица, имеется электроснабжение и скважина для водоснабжения.

Запустить тепличный комплекс планируется в текущем году.

Напомним, на Бору уже действует тепличный комплекс "Нижегородский". На предприятии общей площадью 17,3 га используется система искусственного досвечивания растений, благодаря чему в сутки круглодично можно производить до 18 тонн овощей. Так, в теплицах выращиваются томаты, огурцы и листовой салат.

Проект реализуется Группой Компаний "РОСТ". Инвестиции в создание агрокомбината составили 5,11 млрд рублей.

В июне 2022 года суд закрыл теплицы ООО "Тепличный Комбинат Нижегородский" на 45 суток из-за превышения допустимых уровней шума и вибраций от работающего оборудования. В августе на предприятии установили новое оборудование для снижения шума.