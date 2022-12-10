Участник мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" задержан в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Участник мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" задержан в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в ноябре 2022 года 6 пожилых нижегородцев описали полицейским схожие приметы мужчины, приезжавшего к ним за деньгами, которые потерпевшие передавали мошенникам.

Неизвестные, представлявшиеся сотрудниками полиции, звонили пенсионерам и рассказывали, что их родственник попал в ДТП. Со слов "полицейских" привлечения к уголовной ответственности можно было избежать, передав деньги "доверенному лицу", приезжавшему домой к потерпевшим. Таким образом, общий ущерб, причиненный шести нижегородцам, составил около 5 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

В ходе расследования был задержан 19-летний безработный нижегородец. Он признался, что работал курьером для мошенников, желая быстрого заработка. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Нижнего Новгорода продала всю свою недвижимость и перевела мошенникам 5,4 млн рублей.