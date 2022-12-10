Количество автобусов увеличили на 15 маршрутах в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Количество автобусов увеличили на 15 маршрутах в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, на маршруте Т-91 количество автобусов увеличено до 11 единиц, что позволило сократить интервалы в час-пик с 20-28 минут до 9-12 минут.

Перевозчик обеспечит отображение всех автобусов на картах до конца текущей недели.

Также количество подвижного состава увеличено на маршрутах Т-3, Т-13, Т-18, Т-37, Т-45, Т-65, Т-70, А-3, А-8, А-17, А-35, А-71 и А-95.

Выпуск наземного электротранспорта 16 января составил 97%.

Ранее сообщалось, что два частных автобусных маршрута в Нижнем Новгороде начали работать по расписанию.