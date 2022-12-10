Танцевальная платформа появится на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Танцевальная платформа появится на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на материалы мэрии.

Согласно информации, автомат с танцевальной платформой планируется установить у ресторана "Плакучая ива" на Нижне-Волжской набережной, 23.

Объект площадью 12 кв. м будет работать с 14 февраля по 31 декабря 2023 года.



Подрядчика на размещение платформы выберут 31 января. Стоимость работ - более 67 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что скульптуру Максима Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее.