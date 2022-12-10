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Танцевальная платформа появится на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на материалы мэрии.
Согласно информации, автомат с танцевальной платформой планируется установить у ресторана "Плакучая ива" на Нижне-Волжской набережной, 23.
Объект площадью 12 кв. м будет работать с 14 февраля по 31 декабря 2023 года.
Подрядчика на размещение платформы выберут 31 января. Стоимость работ - более 67 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что скульптуру Максима Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее.
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