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Общество

Танцевальная платформа появится на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде

16 января 2023 12:49  [75] Общество

Фото: с сайта администрации Нижнего Новгорода

Танцевальная платформа появится на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на материалы мэрии.

Согласно информации, автомат с танцевальной платформой планируется установить у ресторана "Плакучая ива" на Нижне-Волжской набережной, 23.

Объект площадью 12 кв. м будет работать с 14 февраля по 31 декабря 2023 года.

Подрядчика на размещение платформы выберут 31 января. Стоимость работ - более 67 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что скульптуру Максима Горького из парка Кулибина установят в Литературном музее.

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