Строительство водопровода в Новопокровском планируется завершить весной 2023 года Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Строительство водопровода в деревне Новопокровское в Советском районе областного центра планируется завершить весной 2023 года. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре, которое состоялось 17 января.

Директор городского депстроя Илья Гор рассказал, что строительство водопровода протяжённостью более 9 км в Новопокровском реализуется в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" подрядчиком ООО "Подземные коммуникации". Стоимость работ составляет 123,3 млн рублей.

В настоящее время объём выполненных работ на объекте составляет более чем на 70%. Завершить строительство планируется в конце марта 2023 года.

Председатель постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов подчеркнул, что водопровод в деревне Новопокровское является одним из самых долгожданных объектов инженерной инфраструктуры в городе. Водопровод обеспечит местных жителей качественной питьевой водой и гарантирует дополнительный бытовой комфорт.

Напомним, начала строительства системы центрального водоснабжения жители деревни Новопокровское ждали почти 15 лет. В настоящее время воду для технических нужд жители деревни берут из колонки, а питьевую воду им привозит в цистернах Водоканал.