Гордума Нижнего Новгорода намерена разработать комплекс мер по борьбе с незаконными свалками Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Гордуме Нижнего Новгорода 17 января 2023 года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по экологии, на котором депутаты обсудили ликвидацию несанкционированных свалок на территории города в 2022 году.

Замдиректора департамента благоустройства Алексей Краснов уточнил, что ликвидация несанкционированных свалок в Нижнем Новгороде проводится за счёт средств городского бюджета, а также софинансируется из областного бюджета.

По итогам 2022 года в границах города было ликвидировано 205 несанкционированных свалок ТКО общим объёмом порядка 44 тысяч кубометров. В 2022 году на данные цели в общей сложности было направлено более 33 млн рублей.

В 2023 году на ликвидацию свалок запланировано потратить порядка 22 млн рублей.

В ходе обсуждения депутаты пришли к выводу, что необходимо разработать комплексную программу противодействия образованию несанкционированных свалок. Делать это планируется с привлечением активных жителей города.

По словам Марка Фельдмана, к борьбе с незаконными свалками нужно подходить системно, работая с нарушителями, проводя просветительские мероприятия, а также разработав юридические меры для предупреждения данных правонарушений.

Зампредседателя Гордумы Владимир Тарасов, в свою очередь, предложил разработать систему поощрения для тех нижегородцев, которые обнаружили и сообщили о свалке, а также принимают участие в их ликвидации.

"Затраты на ликвидацию свалок были бы гораздо ниже, если бы все совместные усилия были направлены именно на превентивные меры. Например, нужно активнее информировать нижегородцев об имеющейся системе мониторинга за возникающими свалками – диспетчерской линии "Зелёный телефон" – 4332211", - добавил Тарасов.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение вернуться к данному вопросу через месяц - уже совместно с региональным Минэкологии и депутатами ЗС НО - и детально рассмотреть сложившуюся ситуацию, чтобы выработать эффективные механизмы предотвращения образования свалок. Это позволит в дальнейшем экономить значительные средства бюджета, которые тратятся на их ликвидацию.

Ранее сообщалось, что почти 445 свалок ликвидированы в Нижегородской области в 2022 году.