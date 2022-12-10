Три новые остановки общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде в феврале Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Три новые остановки общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде в феврале. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, их ввод в эксплуатацию запланирован уже на начало следующего месяца.

Так, остановка ЖК "Октава" появится у трамваев №3 и 21, а также у автобусов А-20 и А-64.

Остановка "Школа №144" будет действовать на автобусных маршрутах А-9, А-58 и Т-87.

Остановочный пункт "Завод 70-летия Победы" появится на троллейбусном маршруте №5 и у автобуса А-92.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде установлены и подключены 334 "умные остановки", из которых 318 павильонов были приняты, а по 16 остановкам были выявлены замечания при приемке.