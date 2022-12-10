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Экономика

Бюджет Нижнего Новгорода за 3 квартала 2022 года в рамках концессии по платным парковкам получил 11,9 млн рублей

16 января 2023 14:26  [70] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Департамент развития предпринимательства и инвестиций администрации Нижнего Новгорода на заседании постоянной комиссии Гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству представил информацию о ходе реализации концессионных соглашений, заключенных мэрией.

Согласно информации, сейчас в Нижнем Новгороде реализуется 7 концессионных соглашений. Общий объем инвестиций в них составляет более 31 млрд рублей.

Так, в рамках соглашения с ПАО "Мегафон" в городе создано 114 парковочных зон на 5 858 машиномест и разработано мобильное приложение "Парковки в Нижнем Новгороде", а также специализированный сайт. Объем инвестиций в проект составляет около 200 млн рублей со сроком реализации до 14 января 2032 года.

За 3 квартала 2022 года концессионная плата составила 11,9 млн рублей. "Мегафон" ежегодно перечисляет администрации 56% от выручки. При этом объем перевода должен составлять не менее 10 млн рублей.

ПАО "Ростелеком" в рамках концессионного соглашения по "умным остановкам" в 2022 году перечислил в бюджет Нижнего Новгорода почти 400 тысяч рублей. 

На данный момент установлены и подключены 334 остановок, из которых 318 павильонов были приняты, а по 16 остановкам были выявлены замечания при приемке.

В рамках соглашения с АО "Сбербанк Лизинг", заключенного в 2019 году, до 31 декабря 2023 года за 980,6 млн рублей планируется модернизировать электродепо и подвижной состав метро Нижнего Новгорода.

На данный момент обновлено 26 вагонов метро и завершается реконструкция электродепо "Пролетарское". Плата концедента была перечислена в размере 731,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что количество платных парковок в Нижнем Новгорода увеличивать не планируется.

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Теги:
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