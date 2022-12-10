Два участка дорог обновят в нижегородском квартале церкви Трех святителей Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два участка дорог обновят в нижегородском квартале церкви Трех святителей. Об этом сообщили в АНО" АСИРИС".

Согласно информации, контракт на ремонт двух участков от пересечения улиц Славянской и Студеной до пересечения улиц Короленко и Новой заключен с ООО "Моспроектинжиниринг". Их общая протяженность - 320 метров.

Здесь с использованием колотого камня будет обновлена двуполостная дорога, отремонтированы существующие тротуары и обустроены новые.

Сами тротуары покроют брусчаткой с гранитной крошкой. Также будет организовано освещение с применением LED светильников, а на перекрестке улиц Новой и Короленко заменят светофор.

Проект обновления будет разработан в мае.



Ранее сообщалось, что историческую ограду в усадьбе купца Щелокова восстановят в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что около 930 млн рублей будет направлено на ремонт 17 тысяч кв. м дорог в Нижнем Новгороде в 2023 году.