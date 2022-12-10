Историческую ограду в усадьбе купца Щелокова восстановят в Нижнем Новгороде Общество

Фото: соцсети Том Сойер Фест

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Историческую ограду в усадьбе купца Щелокова восстановят в Нижнем Новгороде. Об этом представители движения "Том Сойер фест" рассказали в соцсетях.

Согласно информации, в текущем году будет восстановлена историческая ограда с кованой решеткой в усадьбе купца Щелокова на Студеной, 10.

Также волонтеры планируют завершить ремонт деревянного дворового фасада Короленко, 17. В частности, со здания необходимо снять советские доски и открыть исторический фасад, заменив утраченные детали на новые.

У этого же дома будет восстановлена брандмауэрная кирпичная стена, а также кирпичная стена в Саду кино во дворе улицы Новой, 22.

Кроме того, нижегородские волонтеры помогут активистам из Балахнинского района восстановить Шуховскую башню 1935 года.

Ранее сообщалось, что пять домов в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей отреставрируют в 2023 году.