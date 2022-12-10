Фото:
Историческую ограду в усадьбе купца Щелокова восстановят в Нижнем Новгороде. Об этом представители движения "Том Сойер фест" рассказали в соцсетях.
Согласно информации, в текущем году будет восстановлена историческая ограда с кованой решеткой в усадьбе купца Щелокова на Студеной, 10.
Также волонтеры планируют завершить ремонт деревянного дворового фасада Короленко, 17. В частности, со здания необходимо снять советские доски и открыть исторический фасад, заменив утраченные детали на новые.
У этого же дома будет восстановлена брандмауэрная кирпичная стена, а также кирпичная стена в Саду кино во дворе улицы Новой, 22.
Кроме того, нижегородские волонтеры помогут активистам из Балахнинского района восстановить Шуховскую башню 1935 года.
Ранее сообщалось, что пять домов в нижегородском квартале церкви Трёх Святителей отреставрируют в 2023 году.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+