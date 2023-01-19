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Общество

Около 25 единиц техники для патрулирования охотничьих хозяйств поступит в Нижегородскую область в 2023 году

18 января 2023 13:24  [310] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Около 25 единиц техники для патрулирования охотничьих хозяйств поступит в Нижегородскую область в 2023 году. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Согласно информации, техника будет использоваться для проведения охранных мероприятий и пресечения браконьерства. Средства на закупку выделены из областного бюджета в рамках программы "Охрана животного мира Нижегородской области".

Как рассказал губернатор Глеб Никитин, в 2022 году для охотничьих хозяйств было закуплено 16 автомобилей, а этом году планируется закупка уже около 25 машин, лодок, а также более 55 единиц спецоборудования

Отмечается, что в регионе снизилось количество нарушений Правил охоты.Так, в 2022 году выявлено около 1 200 нарушений (в 2021 году – 1 495), изъято 35 единиц оружия (в 2021 году – 40 единиц).

Министр лесного хозяйства Нижегородской области Роман Воробьев рассказал, что в 2022 году  проведено более 11,2 тысячи патрулирований охотугодий, тогда как в 2021 году прошло 9,7 тысячи мероприятий.

Также в регионе проходит апробация прибора "Выстрел", разработанного нижегородскими учеными ННИИРТ. Система способна различать выстрел из охотничьего ружья и отправлять оповещение об этом сотрудникам госохотнадзора. 

Сейчас в Нижегородской области в тестом режиме работает 15 таких приборов, которые уже выявили несколько нарушений правил охоты.

Ранее сообщалось, что лесопожарные станции Нижегородской области весной получат новую технику.

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Теги:
Лесное хозяйство
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