Лесопожарные станции Нижегородской области весной получат новую технику Общество

Лесопожарные станции Нижегородской области весной 2023 года получат два новых передвижных пункта для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщили в Минлесхозе региона.

Закупка штабных машин стала возможной в рамках нацпроекта "Экология".

Как подчеркнул губернатор Глеб Никитин, в регионе уже стартовала подготовка к новому пожароопасному сезону. Для улучшения взаимодействия между группами было принято решение о дополнительной закупке специализированной лесотехники.

Кроме того, запланировано приобретение противопожарного оборудования и установка дополнительных камер видеонаблюдения.

В нижегородском Минлесхозе отметили, что 2022 год по климатическим условиям был схож с 2010 годом, однако благодаря современной технике удалось не допустить повторения ситуации с пожарами в минувшие годы. Если в 2010 году общая площадь пожаров в регионе составила 171 тыс. га, то в прошлом году лишь 12 тыс. га, при этом 97% возгораний удалось ликвидировать в первые сутки.

Напомним, что в 2022 году в Воротынском районе Нижегородской области произошел крупный лесной пожар.