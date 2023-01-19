Почти 19 тысяч нижегородцев в 2022 году стали донорами крови Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 19 тысяч нижегородцев в 2022 году стали донорами крови. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре крови имени Н.Я. Климовой.

Согласно информации, всего в регионе было совершено более 60 тысяч безвозмездных донаций крови и ее компонентов. Донорами стали 18 986 нижегородцев, из которых впервые кровь сдали более 2,5 тысячи человек.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, контрольные показатели по региону были выполнены в полном объеме, а более 95% нижегородских доноров обращаются в службу крови на постоянной основе.

В частности, в 2022 году было совершено более 42,2 тысячи донаций цельной крови, 15,8 тысячи донаций плазмы и 2,1 тысячи донаций тромбоцитов.

Главный врач Нижегородского областного центра крови Сергей Чистяков отметил, что самой распространенной и наименее затратной по времени является донация цельной крови – процедура занимает 5-15 минут.

Ранее сообщалось, что около 700 нижегородцев стали донорами крови в новогодние праздники.