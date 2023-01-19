Установлена максимальная плата за детсады на 2023 год
Нижегородская область - в ТОП-6 Национального туристического рейтинга
Публичные обсуждения законопроекта "о тишине"
Более 30 зданий планируется снести в рамках КРТ в Советском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
19 января 2023 18:50  [207] Строительство школы и многоквартирного дома в микрорайоне  Боталово-4 Борского округа идет в соответствии с графиком
19 января 2023 17:56  [209] Более 97% дорог Нижегородской области в 2022 году отремонтировано при помощи передовых технологий
19 января 2023 17:40  [216] Более 100 сотрудников нижегородских компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" стали внутренними тренерами
19 января 2023 17:11  [223] Ремонтные работы в 2023 году пройдут в 158 образовательных учреждениях Нижегородской области
19 января 2023 16:52  [223] Проект "Моя карьера с "Единой Россией" стартует по всей стране
19 января 2023 16:40  [281] Правила работы уличных музыкантов и аниматоров Нижнего Новгорода обсудили в ЗСНО
19 января 2023 16:19  [201] Ремонт трамвайного переезда на перекрестке улиц Линдовской и Коминтерна в Нижнем Новгороде завершили раньше срока
19 января 2023 16:13  [161] Станцию снеготаяния планируют построить в Московском районе Нижнего Новгорода
19 января 2023 16:03  [227] "Школа младших командиров" появилась на базе Центра военно-патриотического воспитания Нижнего Новгорода
19 января 2023 15:49  [171] Флешмоб в день 80-летия прорыва блокады Ленинграда прошел в нижегородском Парке Победы
Общество

Почти 19 тысяч нижегородцев в 2022 году стали донорами крови

18 января 2023 13:43  [215] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Почти 19 тысяч нижегородцев в 2022 году стали донорами крови. Об этом сообщили в Нижегородском областном центре крови имени Н.Я. Климовой.

Согласно информации, всего в регионе было совершено более 60 тысяч безвозмездных донаций крови и ее компонентов. Донорами стали 18 986 нижегородцев, из которых впервые кровь сдали более 2,5 тысячи человек.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, контрольные показатели по региону были выполнены в полном объеме, а более 95% нижегородских доноров обращаются в службу крови на постоянной основе.

В частности, в 2022 году было совершено более 42,2 тысячи донаций цельной крови, 15,8 тысячи донаций плазмы и 2,1 тысячи донаций тромбоцитов.

Главный врач Нижегородского областного центра крови Сергей Чистяков отметил, что самой распространенной и наименее затратной по времени является донация цельной крови – процедура занимает 5-15 минут.

Ранее сообщалось, что около 700 нижегородцев стали донорами крови в новогодние праздники.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
донор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
19 января 2023 13:14Крещенские купания - 2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph