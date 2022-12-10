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Общество

Ряд улиц в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта в крещенскую ночь

18 января 2023 14:43  [136] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ряд улиц в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта в крещенскую ночь. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, с 20:00 18 января до 4:00 19 декабря будут перекрыты следующие улицы:

- участок улицы Героя Юрия Смирнова - до улицы Колхозной, на участке улицы Манежной - от улицы Корейской,

- участок улицы Братьев Игнатьевых - от улицы Медицинской и на улице Горбатовской. 

Также с 19:00 18 января до 4:00 19 декабря для транспорта будут недоступны следующие участки дорог:

- улица Центральная - от дома 1 Б до дома 166 Д в деревне Сартаково;

- местный проезд набережной Гребного канала - на участке от дома 10 улицы Красная Слобода до дома 111 набережной Гребного канала.

Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, всего в Нижегородской области будет организовано 70 иорданей, из них 7 – в Нижнем Новгороде

С полным списком мест для крещенских купаний можно ознакомиться по ссылке.

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Теги:
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