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Ряд улиц в Нижнем Новгороде будет закрыт для транспорта в крещенскую ночь. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.
Согласно информации, с 20:00 18 января до 4:00 19 декабря будут перекрыты следующие улицы:
- участок улицы Героя Юрия Смирнова - до улицы Колхозной, на участке улицы Манежной - от улицы Корейской,
- участок улицы Братьев Игнатьевых - от улицы Медицинской и на улице Горбатовской.
Также с 19:00 18 января до 4:00 19 декабря для транспорта будут недоступны следующие участки дорог:
- улица Центральная - от дома 1 Б до дома 166 Д в деревне Сартаково;
- местный проезд набережной Гребного канала - на участке от дома 10 улицы Красная Слобода до дома 111 набережной Гребного канала.
Объезд будет организован по прилегающим улицам.
Напомним, всего в Нижегородской области будет организовано 70 иорданей, из них 7 – в Нижнем Новгороде.
С полным списком мест для крещенских купаний можно ознакомиться по ссылке.
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