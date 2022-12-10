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Общество

Новый государственный ветеринарный кабинет открылся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода

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Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новый государственный ветеринарный кабинет открылся в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, он находится в доме №9 по проспекту Бусыгина.

Как рассказал председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов, с 2020 года в регионе открылись 12 государственных ветеринарных кабинетов. За это время в них обратилось более 27 тысяч владельцев домашних питомцев, а в 2023 году новые кабинеты планируется также открыть в Канавинском районе Нижнего Новгорода и Вознесенском округе.

Он добавил, что в этом году от бешенства планируется привить более 200 тысяч домашних животных.

В веткабинетах проводится осмотр животных, их вакцинация от различных заболеваний, забор биоматериала для исследований, хирургические операции и другие услуги.

Руководитель ГБУ НО "Госветуправление ГО Нижнего Новгорода" Евгений Помазов отметил, что первый веткабинет был открыт также в Автозаводском районе, на улице Веденяпина. В 2022 году он принял более 700 пациентов", в том числе бесплатно вакцинировано против бешенства 268 собак и 370 кошек. 

В веткабинете владельцы животных также могут купить аксессуары, специализированные корма и лекарства для своих питомцев.

С адресами всех ветеринарных кабинетов в Нижегородской области можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что более 370 тысяч животных привили от бешенства в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
Животные
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