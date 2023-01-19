Правительство РФ отклонило предложение сделать 31 декабря выходным днём Общество

Законопроект об установлении в России 31 декабря выходным днём не нашёл поддержки в правительстве. Об этом сообщает телеканал "360".

Фракция ЛДПР внесла документ на рассмотрение в Госдуму ещё в 2020 году - и только сейчас получила отзыв на свою инициативу.

Напомним, депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днём за счёт переноса с 8 января.

В кабмине РФ назвали это предложение избыточным, поскольку решения о новогодних каникулах принимаются каждый год в зависимости от целесообразности.

"Правительство Российской Федерации в каждом конкретном случае с учётом сложившихся обстоятельств и условий, а также мнений всех сторон социального партнёрства определяет наиболее целесообразный порядок использования нерабочих дней и необходимость переноса одного из выходных дней на 31 декабря", - отмечается в отзыве к документу.

Так, решения о переносе выходного на последний день уходящего года уже принимались и ранее - в 2018, 2020 и 2021 годах. А в 2022 и 2023 годах 31 декабря и так выпал на выходные.

окончательное решение приняли губернаторы регионов, перенеся

Напомним, президент России Владимир Путин в пандемийный 2020-й год поддержал депутатов Госдумы и рекомендовал объявить 31 декабря 2020 года выходным днём. Поскольку на федеральном уровне в короткие сроки принять решение о дополнительном выходном невозможно, то принятие соответствующего решения переложили на региональные власти.