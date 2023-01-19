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Общество

Эн+ открыл прием заявок от образовательных учреждений Нижнего Новгорода на конкурс по созданию "Мультилабов" - центров роботехники

19 января 2023 09:56  [221] Общество

Фото: ГК "Волгаэнерго"

16 января российский холдинг Эн+ (LSE: ENPL; MOEX: ENPL) объявил о старте конкурса на создание "Мультилабов" - современных центров формирования и развития компетенций в области робототехники, электроники, инженерного дизайна и мультимедиа. В этом году принять участие в проекте могут также учреждения общего и дополнительного образования Нижнего Новгорода.

Победители получат современное оборудование для таких "Мультилабов". Прием заявок продлится до 15 февраля. Кроме Нижнего Новгорода городами-участниками этом году были обвялены Ангарск и Братск. Эн+ инвестирует в проект более 50 млн рублей.

На конкурс образовательным учреждениям необходимо предоставить проект годовой программы мероприятий по всем заявленным направлениям, компетенции команды преподавателей, характеристики помещения, где планируется разместить "Мультилаб Эн+" и планы его дальнейшего развития. Подробная информация о проекте доступна на официальном сайте.

"Это отличная возможность для образовательных учреждений Нижнего Новгорода пополнить свою техническую базу. Инженерные и технические профессии сегодня очень востребованы, особенно в IT-сфере. И не секрет, что многие работодатели нуждаются в квалифицированных кадрах, поэтому растить инженеров нужно уже сегодня. Уверен, что мультилабы будут этому способствовать!" - отметил генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.

Конкурс "Мультилаб Эн+" проходит во второй раз. Впервые он состоялся в 2022 году. Тогда заявки на участие подали 33 учреждения. Победителями стали средняя общеобразовательная школа № 64 Иркутска, Красноярский краевой Дворец пионеров и гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина в Дивногорске. Сегодня ученики этих заведений могут пользоваться цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, станками ЧПУ, осваивать робототехнику, 3D-моделирование, интернет вещей и многие другие востребованные направления. На оборудование мультилабов в указанных учреждениях компания Эн+ направила 43,7 млн рублей.

"Результаты первого конкурса оказались по-настоящему вдохновляющими: мы увидели, насколько проект востребован в регионах, как сильно увлечены современными направлениями науки ученики и сами педагоги. В этом году претендовать на получение мультилабов могут другие города, и мы рассчитываем, что директора школ, инициативные учителя обязательно оценят эту возможность и примут участие в конкурсе, чтобы получить качественно новые инструменты для образовательного процесса и формирования у детей стойкого интереса к знаниям", - подчеркнула заместитель генерального директора по связям с общественностью компании Эн+ Вера Курочкина.

Компания Эн+ уделяет большое внимание образовательным программам для школьников и студентов. Приоритет этому направлению задал ее основатель Олег Дерипаска.

Справка:

ГК "Волгаэнерго" управляет энергетическими активами компании Эн+ в Нижнем Новгороде. "Волгаэнерго" – один из основных производителей и поставщиков электрической и тепловой энергии в городе (Автозаводский и Ленинский районы). Группа включает в себя Автозаводскую ТЭЦ, компании "Генерация тепла", "Теплосети", "Заводские сети" и "Волгаэнергосбыт".

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Теги:
Конкурсы Образование Технологии
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