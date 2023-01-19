Более 1,6 кг наркотических веществ изъяли у нижегородца Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 1,6 кг наркотических веществ изъяли у нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 23-летний подозреваемый в сбыте наркотиков был задержан на улице Яблоневой в Нижнем Новгорода.

Дома у подозреваемого полицейские обнаружили 4 куста конопли, удобрения, различные растительные вещества, парники, весы и другое оборудование для выращивания наркотиков.

В частности, были изъяты около 1,3 кг конопли и около 350 грамм марихуаны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 4 УК РФ (…покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере). 23-летний мужчина находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что оружие и наркотики изъяли в Нижегородской области у дальнобойщика, сообщившего о хищении груза.