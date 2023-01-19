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Более 1,6 кг наркотических веществ изъяли у нижегородца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, 23-летний подозреваемый в сбыте наркотиков был задержан на улице Яблоневой в Нижнем Новгорода.
Дома у подозреваемого полицейские обнаружили 4 куста конопли, удобрения, различные растительные вещества, парники, весы и другое оборудование для выращивания наркотиков.
В частности, были изъяты около 1,3 кг конопли и около 350 грамм марихуаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 ч. 4 УК РФ (…покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере). 23-летний мужчина находится под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что оружие и наркотики изъяли в Нижегородской области у дальнобойщика, сообщившего о хищении груза.
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