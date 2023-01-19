Конкурс на лучшее больничное питание пройдет в Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Конкурс на лучшее больничное питание пройдет в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, участие в нем примут все лечебные учреждения со стационарным лечением. Лучшая практика организации питания будет разобрана для внедрения в других больницах.

"Я всегда напоминаю коллегам, что питание в стационаре - часть лечебного процесса. Многие лечебные организации области подтянулись в качестве питания. За это большое спасибо. Но хочется, чтобы качество росло постоянно. И у всех", - написал Давид Мелик-Гусейнов.

Конкурсная комиссия будет оценивать вкус, запах, визуальную эстетику подачи, разнообразие меню, соответствие медицинским диетам и масштабируемость подхода, а не разовое изготовление порции.

Итоги конкурса будут подведены в феврале. В дальнейшем он станет традиционным.

Ранее Давид Мелик-Гусейнов поручил пересмотреть расписание работы дежурных стационаров Нижнего Новгорода.