Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске планируется открыть в декабре 2024 года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске планируется открыть в декабре 2024 года. Об этом рассказал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов во время проверки хода строительства объекта.

Согласно информации, сейчас строительная готовность Центра составляет 20%. Работы идут в соответствии с графиком.

Как рассказал руководитель проекта генеральной подрядной организации Александр Кабанов, на объекте уже завершились работы по обустройству фундамента, монтажу металлоконструкций ледовой арены и зала общих игр, идет установка сэндвич-панелей, профлиста, начался монтаж систем отопления, теплоснабжения, вентиляции и других инженерных коммуникаций.

На площадке работает около 120 человек. Внутренние работы в Центре планируется начать в марте-мае 2023 года.

Общая площадь участка под Центр составляет около 30 тысяч кв. м, а общая площадь застройки - более 10 тысяч кв. м.

В Центре будет создана ледовая арена с искусственным льдом, тренажерный зал, универсальный игровой спортивный зал, зал общефизической подготовки, комплекс бассейнов из трех чаш и медико-восстановительный центр.

Здесь будут проводиться спортивные, учебно-тренировочные, оздоровительные и реабилитационные занятия спортсменов с ограниченными возможностями здоровья: с поражением опорно-двигательного аппарата, дефектами зрения и слуха.

Напомним, строительства центра спортивной подготовки по адаптивным видам в Дзержинске началось в мае 2022 года.

Общая стоимость объекта составляет 1,26 млрд рублей.