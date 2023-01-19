Фото:
Международный пассажиропоток в аэропорте Нижнего Новгорода в 2022 году сократился на 68%. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.
Согласно информации, в прошедшем году воздушная гавань обслужила более 1,2 млн пассажиров и более 15,5 тысяч самолетов на прибытие и вылет.
По сравнению с 2021 годом пассажиропоток снизился на 19%. Более миллиона пассажиров путешествовали внутри страны, что на 4% меньше, чем в 2021 году. Около 200 тысяч человек воспользовались международными рейсами, что на 68% меньше уровня 2021 года.
В 2022 из Нижнего Новгорода для вылета были доступны 36 направлений, которые обслуживали 18 авиакомпаний.
Самыми популярными стали рейсы в Москву и Санкт-Петербург. В пятерку лидеров по маршрутам внутри России вошли прямые рейсы в Сочи, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Волгоград. Среди международных направлений лидером стала Анталья.
Ранее сообщалось, что более 23,5 тысяч пассажиров принял нижегородский аэропорт им.Чкалова за новогодние каникулы.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+