Международный пассажиропоток в аэропорте Нижнего Новгорода в 2022 году сократился на 68% Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Международный пассажиропоток в аэропорте Нижнего Новгорода в 2022 году сократился на 68%. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта им. Чкалова.

Согласно информации, в прошедшем году воздушная гавань обслужила более 1,2 млн пассажиров и более 15,5 тысяч самолетов на прибытие и вылет.

По сравнению с 2021 годом пассажиропоток снизился на 19%. Более миллиона пассажиров путешествовали внутри страны, что на 4% меньше, чем в 2021 году. Около 200 тысяч человек воспользовались международными рейсами, что на 68% меньше уровня 2021 года.

В 2022 из Нижнего Новгорода для вылета были доступны 36 направлений, которые обслуживали 18 авиакомпаний.

Самыми популярными стали рейсы в Москву и Санкт-Петербург. В пятерку лидеров по маршрутам внутри России вошли прямые рейсы в Сочи, Калининград, Екатеринбург, Новосибирск и Волгоград. Среди международных направлений лидером стала Анталья.

Ранее сообщалось, что более 23,5 тысяч пассажиров принял нижегородский аэропорт им.Чкалова за новогодние каникулы.